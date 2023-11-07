Bugün Dolar Ne Kadar, 1 Dolar kaç lira? 7 Kasım Güncel Döviz Kuru!

Dolar yükselecek mi ve dolar ne kadar olacak soruları gündeme gelirken, dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 7 Kasım dolar kaç TL ve güncel döviz kuru araştırılıyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Kasım dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Kasım dolar kaç TL?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 7 Kasım dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Kasım dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Kasım dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,17 artışla 28,43'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 28,47'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı dakikalarda euro/TL 30,47'den satılıyor.

7 KASIM DÖVİZ KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Sterlin/TL ise 35,09'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 105,5 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,070 seviyesinde bulunuyor.