12 Ocak 2023 Perşembe Bugün doktorlar grevde mi? 12 Ocak Perşembe sağlık ocakları aile ekimleri grevde mi,merak edilen başlıklar arasında geliyor. 12 Ocak Perşembe günü Hekimsen tarafından grev kararının alınması ve detayları merak ediliyor. Peki, Bugün doktorlar grevde mi? 12 Ocak Perşembe sağlık ocakları aile ekimleri grevde mi? İşte detaylar...

12 OCAK PERŞEMBE SAĞLIK OCAKLARI AİLE EKİMLERİ GREVDE Mİ?

HEKİMSEN tarafından yapılan açıklamada, "12 Ocak 2023 tarihinde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Üyelerimiz servis çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler. Aile sağlığı merkezleri esnek mesai dahil iş bırakma eylemine katılacaktır. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Tüm ADSM ve diğer bağlı Diş Poliklinikleri eyleme katılacaktır. Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Hekimsen tarafından yapılan açıklama:

"Hekimsen Hukuk Birimi; tamamen yasal olan 12 Ocak İş Bırakma eylemimize katılan tüm hekimlere sendikamız üyesi olması fark etmeksizin ücretsiz hukuki destek verecektir.#HekimsenHukukBirimi"