Türkiye bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Televizyon kanallarında ise depremden son dakika görüntüleri aktarılıyor. Vatandaşlar, Bugün diziler yok mu? 6 Şubat bu akşam TRT 1, ATV, Star TV, Fox TV diziler olmayacak mı, diziler 1 hafta ara mı verdi? merak etti. İşte ayrıntılar...

Bugün diziler olmayacak mı? Bugün diziler yok mu? Diziler bir hafta ara mı verdi? Diziler neden ara verdi? Bugün diziler yok mu? 6 Şubat bu akşam TRT 1, ATV, Star TV, Fox TV diziler olmayacak mı, neden yok, diziler 1 hafta ara mı verdi? İşte detaylar...

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Türkiye'yi sarsan depremden 9 saat sonra aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DİZİLER YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün Kahramanmaraş merkezli deprem olduğu için ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım çalışmaları başladı. Televizyonlarda ise bugün diziler ekrana gelmeyecek. Bugün deprem ile ilgili son gelişmeler ekranlarda olacak. Dizilerin haftaya yayınlanması bekleniyor.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Dizilerin yeni bölümlerinin haftaya yayınlanması bekleniyor. Bugün depremden dolayı birçok kanalda deprem haberleri yayınlanacak.