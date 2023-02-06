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Bugün diziler yok mu? 6 Şubat bu akşam TRT 1, ATV, Star TV, Fox TV diziler olmayacak mı, neden yok, diziler 1 hafta ara mı verdi?

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Bugün diziler yok mu? 6 Şubat bu akşam TRT 1, ATV, Star TV, Fox TV diziler olmayacak mı, neden yok, diziler 1 hafta ara mı verdi?

Türkiye bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Televizyon kanallarında ise depremden son dakika görüntüleri aktarılıyor. Vatandaşlar, Bugün diziler yok mu? 6 Şubat bu akşam TRT 1, ATV, Star TV, Fox TV diziler olmayacak mı, diziler 1 hafta ara mı verdi? merak etti. İşte ayrıntılar...

06 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı06 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı
05 Şubat 2023 Tv8 Yayın Akışı05 Şubat 2023 Tv8 Yayın Akışı
05 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı05 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı

Bugün diziler olmayacak mı? Bugün diziler yok mu? Diziler bir hafta ara mı verdi? Diziler neden ara verdi? Bugün diziler yok mu? 6 Şubat bu akşam TRT 1, ATV, Star TV, Fox TV diziler olmayacak mı, neden yok, diziler 1 hafta ara mı verdi? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Türkiye'yi sarsan depremden 9 saat sonra aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Bugün Kahramanmaraş merkezli deprem olduğu için ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım çalışmaları başladı. Televizyonlarda ise bugün diziler ekrana gelmeyecek. Bugün deprem ile ilgili son gelişmeler ekranlarda olacak. Dizilerin haftaya yayınlanması bekleniyor.

Dizilerin yeni bölümlerinin haftaya yayınlanması bekleniyor. Bugün depremden dolayı birçok kanalda deprem haberleri yayınlanacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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