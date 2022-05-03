Bugün diziler neden yok? Bu akşam Televizyonda neden diziler yok, dizilerin yeni bölümleri niye yok? Bu hafta TV'de neden hiç dizi yayınlanmadı?

TV'de diziler neden yok? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu hafta diziler yok mu, diziler neden yok, ne zaman başlıyor? Ekranların sevilen bazı dizilerinin bayram haftası dolayısıyla yeni bölümleri yayınlanmayacak. Peki, Bugün diziler neden yok? Bu akşam Televizyonda neden diziler yok? Bu hafta TV'de neden hiç dizi yayınlanmadı?

BU HAFTA DİZİLER NEDEN YOK?

Bu hafta Ramazan Bayramı haftası olduğu için bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi. Özellikle Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yayınlanan dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi. Yeni bölümlerin haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor. Dizilerin çoğu bayram haftası dolayısıyla 1 hafta ara yaptı.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Dizilerin yeni bölümlerinin haftaya yayınlanması bekleniyor. Bu hafta bayram haftası olduğundan dolayı bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı.

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