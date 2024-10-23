Bugün diziler yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba?
Ankara'da TUSAŞ tesisine yapılan saldırının ardından iternette yavaşlama yaşandı. Vatandaşlar bununla beraber diziler yayınlanacak mı merak etti. Peki, Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba?
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba?
BUGÜN DİZİLER YAYINLANACAK MI?
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
TV kanalları dizi yayınları ile ilgili henüz açıklama yapmadı.
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23 Ekim TV yayın akışları:
Kanal D: Maymunlar Cehennemi
Star TV: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
Now TV : Leyla: Hayat, Aşk, Adalet
Show TV : Sandık Kokusu
ATV : Kuruluş Osman
TRT 1: UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları
TV8: MasterChef Türkiye 2024