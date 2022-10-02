Bugün derbi saat kaçta? BJK - FB maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
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Spor Toto Süper Lig'te bugün derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip olan Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Bugün derbi saat kaçta başlayacak sorusu en çok merak edilenler arasında yer alırken, maçın detayları ve Bugün derbi saat kaçta? BJK - FB maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? sorularına sizler için yanıt verdik.
Derbi saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'te bugün derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip olan Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Bugün derbi saat kaçta başlayacak sorusu en çok merak edilenler arasında yer alırken, maçın detayları ve Bugün derbi saat kaçta? BJK - FB maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? sorularına sizler için yanıt verdik. İşte, Bugün derbi saat kaçta? Yanıtı haberimizde...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) oynanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı hakem olarak Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok görev yapacak.