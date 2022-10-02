Spor Toto Süper Lig'te bugün derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip olan Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Bugün derbi saat kaçta başlayacak sorusu en çok merak edilenler arasında yer alırken, maçın detayları ve Bugün derbi saat kaçta? BJK - FB maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? sorularına sizler için yanıt verdik.

BJK - FB maçı nerede oynanacak? Derbi kimin sahasında oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Derbi saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'te bugün derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip olan Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Bugün derbi saat kaçta başlayacak sorusu en çok merak edilenler arasında yer alırken, maçın detayları ve Bugün derbi saat kaçta? BJK - FB maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? sorularına sizler için yanıt verdik. İşte, Bugün derbi saat kaçta? Yanıtı haberimizde...

DERBİ SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı hakem olarak Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok görev yapacak.