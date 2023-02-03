Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar tarafından Bugün deprem oldu mu? Merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada görmekte olduğumuz gönderilerin ardından Bugün deprem oldu mu? Sorusu sıklıkla merak ediliyor. Peki, Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Bugün deprem oldu mu? Sorusu, özellikle depremde yaşanan sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş tarafından arama motoru üzerinden araştırılmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre merak edilmekte olan birçok soru yanıt buluyor. Peki, Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Osmaniye - Yarbaşı/Düziçi konumunda, saat 14:05:08'da Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem vatandaşlarsa kısa süreli paniğe ve endişeye neden oldu. Aynı zamanda sosyal medya üzerinde konuya dair birçok paylaşım gerçekleştirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ SON DAKİKA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.