AFAD, Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor ve Bugün deprem oldu mu? Sorusu yanıt buluyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Bugün deprem oldu mu? Bugün deprem nerede oldu? AFAD ve kandilli son depremler listesi!

Bugün deprem oldu mu? sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve Afad'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar Bugün deprem oldu mu? sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve Afad'da bulabilirsiniz. Peki, Bugün deprem oldu mu? Bugün deprem nerede oldu? AFAD ve kandilli son depremler listesi!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Gün içerisinde farklı ölçeklerde ve farklı konumlarda depremler gerçekleşebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER