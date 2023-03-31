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Bugün deprem oldu mu? 31 Mart deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi ve AFAD son dakika bugün deprem oldu mu?

Bugün deprem oldu mu? 31 Mart deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi ve AFAD son dakika bugün deprem oldu mu?

Gündem Haberleri

Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce ve gün içerisinde deprem mi oldu merak ediliyor. Kandilli rasathanesi ve AFAD tarafından merak eden deprem soruları yanıt buluyor. Peki, Bugün deprem oldu mu? 31 Mart deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi ve AFAD son dakika bugün deprem oldu mu?

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Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Bugün deprem oldu mu? 31 Mart deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi ve AFAD son dakika bugün deprem oldu mu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçıları sürüyor. Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini vatandaşlar ile paylaşmakta. Haberimiz içerisinde yer almakta olan bölümden son deprem listesini kontrol ederek bilgi alabilirsiniz.

31 MART DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Bugün deprem oldu mu? 31 Mart deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi ve AFAD son dakika bugün deprem oldu mu?

SON DEPREMLER LİSTESİ - KANDİLLİ RASATHANESİ

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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