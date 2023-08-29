Ankara'da birçok vatandaş sallandığını ifade ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, BUGÜN DEPREM NEREDE OLDU, kaç şiddetinde? Ankara'da deprem oldu mu? 29 Ağustos son depremler Kandilli Rasathanesi!

BUGÜN DEPREM NEREDE OLDU? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara ve çevresinde meydana gelen sarsıntı sonrasında deprem mi oldu sorusu gündeme geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Peki, Ankara deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA! Ankara'da deprem oldu mu? 29 Ağustos son depremler Kandilli Rasathanesi! Detaylar haberimizde...

BUGÜN DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından sık sık deprem mi oldu soruları araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık olarak meydana gelen depremleri listelemektedir. Son 500 depremin yer aldığı listede tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve mekan bilgileri yer almaktadır.

Konya'da 29 Ağustos günü saat 07.58'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

ANKARA'DA DEPREM OLDU MU?

Büyüklüğün 4.8 (Mw) ve deprem üssünün Kulu/Konya olduğu açıklandı. 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 07:58:14'de meydana gelen deprem Ankara'da da hissedildi.

29 AĞUSTOS SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık olarak meydana gelen depremleri listelemektedir.