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Bugün deprem mi olacak? Bugün deprem mi bekleniyor?

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Bugün deprem mi olacak? Bugün deprem mi bekleniyor?

28 Şubat 2023 takvim yaprağını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve 28 Bugün deprem mi olacak? Bugün deprem mi bekleniyor gibi konuları araştırdı.

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Bugün deprem mi olacaksorusu son günlerin en çok merak edilen konularından oldu. Peki, bugün deprem mi olacak? Bugün deprem mi bekleniyor?

28 ŞUBAT TAKVİM YAPRAĞI OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 28 Şubat takvim yaprağında yer alan ayete vurgu yapıldı. O ayet:

İnfitar 19: "O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı gündür! O gün emir yalnız Allah'a aittir!"

Ancak söz konusu takvim yaprağının oriijinal olmadığı; üzerinde işlem yapılarak değiştirildiği ortaya çıktı.

İşte takvim yaprağının gerçeği:

Bugün deprem mi olacak? Bugün deprem mi bekleniyor?

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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