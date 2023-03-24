Bugün Cuma vaazı yayınlandı! Bugün Cuma vaazı tam metni! Diyanet Bugün Cuma vaazı!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Mart Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. Bugün Cuma vaazı yayınlandı! İşte, Bugün Cuma vaazı tam metni!
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Bugün Cuma vaazı ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. Bugün Cuma vaazı yayınlandı! Bugün Cuma vaazı tam metni!
24 MART BUGÜN CUMA VAAZI YAYINLANDI!
RAMAZAN VE DAYANIŞMA
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: "Mümin erkekler ve mümin
kadınlar birbirinin yardımcısıdır."1
Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kim bir
Müslüman'ın sıkıntısını giderirse, Allah da
kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir."
Kıymetli Müminler!
Rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun
müjdecisi Ramazan ayına dün itibariyle kavuştuk.
Bir yandan Ramazanın sevincini yaşarken diğer
yandan afetlerin acısını yüreğimizde hissetmeye
devam ediyoruz. Ramazanın gönüllerimizi
ferahlatan manevi ikliminde kardeşliğimizi
pekiştiren birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla
acılarımızı daha da hafifletecek, geleceğe ümitle
yürüyeceğiz inşallah.
Değerli Müslümanlar!
Aziz milletimiz, yaşadığımız felaketlerin
yaralarını sarmak için yine yardımlaşma ve
dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.
Cenâb-ı Hak, bütün imkânlarını seferber eden,
duasını esirgemeyen her bir kardeşimizden razı
olsun. Ancak bütün yaralar sarılıncaya, yürekler
sükûnet buluncaya kadar birbirimize desteğimizi
sunmak, yardımlarımızı hız kesmeden devam
ettirmek kardeşliğimizin bir gereğidir. Zira birlik
ve beraberliğimizin, huzur ve güvenimizin
teminatı işte bu dayanışma ruhudur. Bu ruhla
aramızdaki sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarını
kuvvetlendiririz. Bu ruhla sevinç ve kederi, varlık
ve yokluğu paylaşırız. Bu ruhla kardeşlik ahlakını
kuşanırız.
Aziz Müminler!
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl
Ramazan ayında önemli bir konuyu gündeme
taşıyoruz. Yaşadığımız afetler hususunda
toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın teması
"Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda yapacağımız faaliyetlerle toplumsal
dayanışma bilincine katkı sağlayacağız inşallah.
Bu vesileyle sıkıntı içinde olan kardeşlerimize
destek olmaya gayret edelim. Zekât ve diğer
bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede
kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için
kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım.
Kıymetli Kardeşlerim!
Ramazanın manevi iklimini fırsat bilerek, el
birliğiyle saralım yaralarımızı. Sevgi, şefkat ve
muhabbet bağlarımız kuvvetlensin. Sahur ve
iftarın sevinç ve bereketini yaşayalım hep
birlikte. Paylaşalım sevgi ve muhabbeti.
Giderelim hüznü ve kederi. Zekât ve sadaka
köprüleri kuralım. Cömertlik kaplasın her
yanımızı. Cimrilik uzak olsun bizden.
Kardeşliğimizi daim kılalım, iyiliği yayalım el
birliğiyle. Huzur ve güven sarsın etrafımızı.
Yardımlaşma ve dayanışma ruhu düsturumuz
olsun. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun.