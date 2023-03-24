Bugün Cuma vaazı yayınlandı! Bugün Cuma vaazı tam metni! Diyanet Bugün Cuma vaazı!

Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Mart Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. Bugün Cuma vaazı yayınlandı! İşte, Bugün Cuma vaazı tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Bugün Cuma vaazı ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. Bugün Cuma vaazı yayınlandı! Bugün Cuma vaazı tam metni!

24 MART BUGÜN CUMA VAAZI YAYINLANDI!

RAMAZAN VE DAYANIŞMA

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: "Mümin erkekler ve mümin

kadınlar birbirinin yardımcısıdır."1

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kim bir

Müslüman'ın sıkıntısını giderirse, Allah da

kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir."

Kıymetli Müminler!

Rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun

müjdecisi Ramazan ayına dün itibariyle kavuştuk.

Bir yandan Ramazanın sevincini yaşarken diğer

yandan afetlerin acısını yüreğimizde hissetmeye

devam ediyoruz. Ramazanın gönüllerimizi

ferahlatan manevi ikliminde kardeşliğimizi

pekiştiren birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla

acılarımızı daha da hafifletecek, geleceğe ümitle

yürüyeceğiz inşallah.

Değerli Müslümanlar!

Aziz milletimiz, yaşadığımız felaketlerin

yaralarını sarmak için yine yardımlaşma ve

dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.

Cenâb-ı Hak, bütün imkânlarını seferber eden,

duasını esirgemeyen her bir kardeşimizden razı

olsun. Ancak bütün yaralar sarılıncaya, yürekler

sükûnet buluncaya kadar birbirimize desteğimizi

sunmak, yardımlarımızı hız kesmeden devam

ettirmek kardeşliğimizin bir gereğidir. Zira birlik

ve beraberliğimizin, huzur ve güvenimizin

teminatı işte bu dayanışma ruhudur. Bu ruhla

aramızdaki sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarını

kuvvetlendiririz. Bu ruhla sevinç ve kederi, varlık

ve yokluğu paylaşırız. Bu ruhla kardeşlik ahlakını

kuşanırız.

Aziz Müminler!

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl

Ramazan ayında önemli bir konuyu gündeme

taşıyoruz. Yaşadığımız afetler hususunda

toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın teması

"Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda yapacağımız faaliyetlerle toplumsal

dayanışma bilincine katkı sağlayacağız inşallah.

Bu vesileyle sıkıntı içinde olan kardeşlerimize

destek olmaya gayret edelim. Zekât ve diğer

bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede

kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için

kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım.

Kıymetli Kardeşlerim!

Ramazanın manevi iklimini fırsat bilerek, el

birliğiyle saralım yaralarımızı. Sevgi, şefkat ve

muhabbet bağlarımız kuvvetlensin. Sahur ve

iftarın sevinç ve bereketini yaşayalım hep

birlikte. Paylaşalım sevgi ve muhabbeti.

Giderelim hüznü ve kederi. Zekât ve sadaka

köprüleri kuralım. Cömertlik kaplasın her

yanımızı. Cimrilik uzak olsun bizden.

Kardeşliğimizi daim kılalım, iyiliği yayalım el

birliğiyle. Huzur ve güven sarsın etrafımızı.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhu düsturumuz

olsun. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun.