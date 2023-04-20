Bugün camilerde tesbih namazı var mı 2023? Ramazan Bayramı gecesinde camilerde tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınıyor?

Ramazan Bayramı'nın gecesi teravih namazı kılınmıyor. Bunun yerine birçok camide tesbih namazı kılınmaktadır. Konu kapsamında, Bugün camilerde tesbih namazı var mı? Ramazan Bayramı gecesinde camilerde tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınıyor? araştırılması yapıldı. İşte detaylar...

Bayram gecesi camilerde tesbih namazı kılınıyor mu? Bayram gecesi tesbih namazı var mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Bugün camilerde tesbih namazı var mı? Ramazan Bayramı gecesinde camilerde tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınıyor? İşte ayrıntılar...

BAYRAM GECESİ CAMİLERDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Tesbih namazı bazı camilerde Ramazan'ın 27. gecesi yani Kadir Gecesi teravihten sonra kılınsa da bazı camilerde ise Bayram gecesi yani Ramazan bayramı gecesinde (2023 yılı için bu akşam 20 Nisan Perşembe) kılınmaktadır. Ramazan bayramı gecesinde teravih namazı olmadığı için birçok camide yatsıdan sonra genellikle tesbih namazı kılınır.

2023 RAMAZAN BAYRAMI GECESİ NE ZAMAN?

Bu yıl yani 2023 yılında Ramazan Bayramı gecesi 20 Nisan Perşembe akşam namazı ile başlamıştır. Bugün yatsı namazından sonra birçok camide tesbih namazı eda edilecek. Allah (c.c.) kabul eylesin.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).