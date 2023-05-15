Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte sonuçlar açıklanmaya devam ederken, seçimin ertesi gününde vatandaşlar Bugün borsa kapalı mı? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bugün borsa kapalı mı? Bugün borsa kapalı mı olacak, açık mı olacak? Bugün borsa İstanbul kapalı mı?

Bugün borsa kapalı mı? Merak ediliyor. Vatandaşlar seçime dair birçok konuda araştırmalar gerçekleştiriyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimler nedeniyle birçok farklı konu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Peki, Bugün borsa kapalı mı? Bugün borsa kapalı mı olacak, açık mı olacak? Bugün borsa İstanbul kapalı mı?

BUGÜN BORSA KAPALI MI?

15 Mayıs resmi tatil olmaması nedeniyle borsa açık olacak. Borsa İstanbul, bankaları, işletmeler resmi tatil olmaması nedeniyle olağan şekilde devam edecek.

MEB BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre seçimden sonra okullar 15 Mayıs tarihinde bir günlüğüne tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."