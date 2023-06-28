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Bugün borsa açık mı? Bayramda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Borsa ne kadar, kaç gün kapalı olacak?

Bugün borsa açık mı? Bayramda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Borsa ne kadar, kaç gün kapalı olacak?

Gündem Haberleri

Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ve heyecanla beklenen Kurban bayramının gelmesinin ardından borsada işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Bugün borsa açık mı? Ve Bayramda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Soruları merak ediliyor. Peki, Bugün borsa açık mı? Bayramda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Borsa ne kadar, kaç gün kapalı olacak? İşte merak edilenler!

Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ve heyecanla beklenen Kurban bayramının gelmesinin ardından borsada işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Bugün borsa açık mı? Ve Bayramda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Soruları merak ediliyor. Peki, Bugün borsa açık mı? Bayramda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Borsa ne kadar, kaç gün kapalı olacak? İşte merak edilenler!

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre resmi tatillerdeki mesai günleri vatandaşlar ile paylaşılıyor. Borsa İstanbul, 26 Haziran günü tam gün hizmet verirken, 27 Haziran gününde saat 13.00'a kadar hizmet verecek. Bayramda ise Borsa İstanbul kapalı olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Kurban Bayramı Borsa İstanbul Gündem Finans Haberler

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