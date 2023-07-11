(Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018...) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL soru!

11 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?...) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!