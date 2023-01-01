Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal sözleri! Madrigal Senden Yoksun şarkı sözleri!
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BUGÜN Bİ' SONMUŞ GİBİ BENİMLE KAL SÖZLERİ
Ah, içimde son buldu bu telaş
Elinde boğuldu
Ah, bütün bunların hepsi beyaz bir yalan
[Ön Nakarat]
Sormadan bu gözlere
Ayırmasın hiç köhnelerde tuzak
[Nakarat]
Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal
Senden yoksunmuş gibiyim hâlâ
Yarından korkmuş gibi içimde kal
Zaten yok ki derdim bir başka
Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal
Senden yoksunmuş gibiyim hâlâ
Yarından korkmuş gibi içimde kal
Zaten yok ki derdim bir başka
[Ön Nakarat]
Sormadan bu gözlere
Ayırmasın hiç köhnelerde tuzak
[Nakarat]
Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal
Senden yoksunmuş gibiyim hâlâ
Yarından korkmuş gibi içimde kal
Zaten yok ki derdim bir başka
Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal
Senden yoksunmuş gibiyim hâlâ
Yarından korkmuş gibi içimde kal
Zaten yok ki d?rdim bir başka