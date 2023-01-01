Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal sözleri! Madrigal Senden Yoksun şarkı sözleri!

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BUGÜN Bİ' SONMUŞ GİBİ BENİMLE KAL SÖZLERİ

Ah, içimde son buldu bu telaş

Elinde boğuldu

Ah, bütün bunların hepsi beyaz bir yalan

[Ön Nakarat]

Sormadan bu gözlere

Ayırmasın hiç köhnelerde tuzak

[Nakarat]

Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal

Senden yoksunmuş gibiyim hâlâ

Yarından korkmuş gibi içimde kal

Zaten yok ki derdim bir başka

Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal

Senden yoksunmuş gibiyim hâlâ

Yarından korkmuş gibi içimde kal

Zaten yok ki derdim bir başka

[Ön Nakarat]

Sormadan bu gözlere

Ayırmasın hiç köhnelerde tuzak

[Nakarat]

Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal

Senden yoksunmuş gibiyim hâlâ

Yarından korkmuş gibi içimde kal

Zaten yok ki derdim bir başka

Bugün bi' sonmuş gibi benimle kal

Senden yoksunmuş gibiyim hâlâ

Yarından korkmuş gibi içimde kal

Zaten yok ki d?rdim bir başka