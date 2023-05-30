Bugün Beşiktaş'ın maçı yok mu? Beşiktaş maçı neden yok?

Spor toto süper ligde karşılaşmalar devam ederken bir yandan da Bugün Beşiktaş maçı var mı? Sorusu, Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere birçok futbolsever tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın hangi takımla, saat kaçta, hangi kanalda olacağı gibi detaylar araştırılıyor. Peki Bugün Beşiktaş maçı var mı?

Bugün Beşiktaş maçı var mı, yok mu? Merak eden futbolseverler, arama motorları üzerinde Bugün Beşiktaş'ın hangi takımla maçı var sorusu ile birlikte sorgulama gerçekleştiriyor. Spor toto süper ligde oynanacak olan karşılaşmalar hız kesmeden devam ederken, oynanacak olan maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Bugün Beşiktaş maçı var mı? Bugün Beşiktaş'ın hangi takımla maçı var? Bugün Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN BEŞİKTAŞ MAÇI VAR MI?

30 Mayıs Salı 20:00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Zorbay Küçük) 20:00 Ankaragücü - Galatasaray (Volkan Bayarslan) 20:00 Giresunspor - Trabzonspor (Arda Kardeşler) 20:00 İstanbulspor - Adana Demirspor (Ümit Öztürk) 20:00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Cihan Aydın) 20:00 Sivasspor - Konyaspor (Bahattin Şimşek) 20:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (Murat Erdoğan) Beşiktaş bu haftayı BAY geçiyor.