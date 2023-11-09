Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı ise merak konusu oldu. Peki, Bugün Beşiktaş'ın maçı saat kaçta? BJK Avrupa maçı hangi kanalda, nereden canlı ve şifresiz izlenir?

Bugün Beşiktaş'ın maçı saat kaçta? BJK Avrupa maçı hangi kanalda, nereden canlı ve şifresiz izlenir?

Bodo/Glimt, Beşiktaş maçına hazır UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş taraftarlarının heyecanla beklediği karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Arama motorlarında ise Bugün Beşiktaş'ın maçı saat kaçta? BJK Avrupa maçı hangi kanalda, nereden canlı ve şifresiz izlenir? soruları araştırıldı. İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Bu maçla birlikte Beşiktaş, Avrupa arenasında 240. kez sahne almış olacak. Karşılaşma 9 Kasım günü saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Karşılaşma Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında haftalardır hasta olduğu için maçlara çıkamayan yıldız futbolcu Aboubakar'ın hazır olduğunu söyledi. Kamerunlu golcünün Bodo/Glimt maçında sahada olması bekleniyor.

ABOUBAKAR

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Takımın gidişatını değerlendiren Vukas "Zaten hepimizin bildiği gibi durumumuz zor. Ama bunu değiştirmek için önümüzde bir fırsat var. Evimizde oynuyoruz. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorundayız. Son haftalarda kötü gittiğimizi söyledim. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle yakın zamanda oynadığımız için hazırlanmak kolay oldu. Her şey hazır. Elimizden geleni yapacağız. 3 puan için her şeyimizi vermek zorundayız" dedi.

ABOUBAKAR HAZIR

Öte yandan haftalardır hasta olduğundan dolayı maçlara çıkamayan Abobakar hakkıda da konuşan yardımcı antrenör, yıldız futbolcunun hazır olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ - BODO GLİMT MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında Beşiktaş'ın, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmayı Hollandalı hakem Sander Van Der Eijk yönetecek. Sander Van Der Eijk'in yardımcılıklarını Rogier Honig ve Rens Bluemink yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marc Nagtegaal olacak.

Maçta VAR koltuğunda Jochem Kamphuis, AVAR'da da Edwin Van de Graaf oturacak.

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