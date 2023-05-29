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Bugün belediyeler açık mı? 29 Mayıs belediyeler açık mı? Bugün belediyeler açık mı, kapalı mı olacak?

Bugün belediyeler açık mı? 29 Mayıs belediyeler açık mı? Bugün belediyeler açık mı, kapalı mı olacak?

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28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar tarafından 29 Mayıs hastaneler açık mı? Merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs belediyeler açık mı? Bugün belediyeler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mayıs belediyeler açık mı?

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Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyondan fazla seçmenin oyunu almak için yarıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı sebepler nedeniyle hastane hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar internet üzerinde 29 Mayıs hastaneler açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, 29 Mayıs belediyeler açık mı? Bugün belediyeler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mayıs belediyeler açık mı?

BUGÜN BELEDİYELER AÇIK MI?

29 Mayıs Pazartesi günü herhangi bir tatil olmaması nedeniyle belediyeler olağan şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Buna göre belediyeler 29 Mayıs Pazartesi günü açık olacaktır.

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması hakkında yapılan açıklama ise şöyle oldu.

"Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak." Buna göre süreç içerisinde hastaneler hizmet vermeye devam edecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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