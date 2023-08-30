Her sene kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle Bugün belediye otobüsleri bedava mı? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bugün belediye otobüsleri bedava mı? 30 Ağustos belediye otobüsleri ücretsiz mi?

Bugün belediye otobüsleri bedava mı? Sorusu, 30 Ağustos tarihinin gelmesi ile birlikte merak ediliyor ve araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü kapalı oluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramının gelmesi ile birlikte işlem yapacak olan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, Bugün belediye otobüsleri bedava mı? 30 Ağustos belediye otobüsleri ücretsiz mi?

BUGÜN BELEDİYE OTOBÜSLERİ BEDAVA MI?

Resmi Gazete'nin son sayısında 30 Ağustos'la ilgili alınan kararlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosunun 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."