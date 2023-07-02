9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirenler dönüşe geçti. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde hareketlilik devam ederken, gündüz başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor. Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri artırıldı.

9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirenler dönüşe geçti. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde hareketlilik devam ederken, gündüz başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor. Peki, Bugün bayram trafiği var mı? Yollarda bayram trafiği var mı? İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde trafik var mı?

BUGÜN BAYRAM TRAFİĞİ VAR MI?

Kurban Bayramı'nı memlekette geçirenler ve tatilden dönenler vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.

Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor. Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.