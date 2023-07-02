Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Bu nedenle konuyla ilişkin olarak vatandaşlar tarafından Bugün bayram mı? sorusu merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bugün bayram mı? Bayram bugün bitti mi? Kurban bayramı ne kadar, kaç gün sürüyor?

Kurban bayramının başlaması ile birlikte birçok kişi tarafından tatil günleri Bugün bayram mı? ve Kurban bayramı ne kadar, kaç gün sürüyor?soruları ile birlikte internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün bayram mı? Bayram bugün bitti mi? Kurban bayramı ne kadar, kaç gün sürüyor? merak edilen sorulardan bir tanesi de 2 Temmuz pazar günü kurban bayramı mı? sorusu oluyor. İşte merak edilen detaylar...

BUGÜN BAYRAM MI?

Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak 1 Temmuz Cumartesi günüyle sona erecektir. Buna göre 2 Temmuz yani bugün bayram değildir.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar