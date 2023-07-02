Bugün bayram mı? Bayram bugün bitti mi? Kurban bayramı ne kadar, kaç gün sürüyor?
Gündem Haberleri
Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Bu nedenle konuyla ilişkin olarak vatandaşlar tarafından Bugün bayram mı? sorusu merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bugün bayram mı? Bayram bugün bitti mi? Kurban bayramı ne kadar, kaç gün sürüyor?
Kurban bayramının başlaması ile birlikte birçok kişi tarafından tatil günleri Bugün bayram mı? ve Kurban bayramı ne kadar, kaç gün sürüyor?soruları ile birlikte internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün bayram mı? Bayram bugün bitti mi? Kurban bayramı ne kadar, kaç gün sürüyor? merak edilen sorulardan bir tanesi de 2 Temmuz pazar günü kurban bayramı mı? sorusu oluyor. İşte merak edilen detaylar...
BUGÜN BAYRAM MI?
Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak 1 Temmuz Cumartesi günüyle sona erecektir. Buna göre 2 Temmuz yani bugün bayram değildir.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar