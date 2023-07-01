Bugün Kurban Bayramı tatili içerisinde yer alıyor mu sorusu araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından bayramın kaç gün sürdüğü araştırılıyor. Bayram 3 gün mü yoksa 4 gün mü sürecek merak konusu oldu. Peki, Bugün bayram mı? 2023 Kurban Bayramı kaç gün? 1 Temmuz bayram mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı tatilinin hangi günleri kapsadığı araştırılmaktadır. Bayram 3 mü yoksa 4 gün mü merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından 1 Temmuz bayram mı araştırılıyor. Bayram tatili kaç gün sorusu gündeme geldi. Peki, Bugün bayram mı? 2023 Kurban Bayramı kaç gün? 1 Temmuz bayram mı?Detaylar haberimizde...

BUGÜN BAYRAM MI?

Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Bu yıl Kurban Bayramının ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelirken son günü 1 Temmuz Cumartesine denk gelmektedir.

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