Barış Manço'nun Bugün bayram şarkısı, bayramların klasikleşmiş şarkısı olarak birçok kişi tarafından seviliyor ve internet üzerinde Bugün bayram erken kalkın sözleri ile birlikte bayram günü içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte Bugün bayram erken kalkın sözleri! Bugün bayram Barış Manço şarkısı sözleri! Bugün bayram şarkısının sözleri nedir?

Bayramların vazgeçilmez şarkısı olarak birçok kişi tarafından sevilerek dinlenen Bugün bayram şarkısının sözleri de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Şarkıya eşlik etmek isteyen birçok vatandaş tarafından internet üzerinde Bugün bayram erken kalkın sözleri araştırılıyor. İşte Bugün bayram erken kalkın sözleri! Bugün bayram Barış Manço şarkısı sözleri! Bugün bayram şarkısının sözleri nedir?

BUGÜN BAYRAM ERKEN KALKIN SÖZLERİ

İşte Barış Manço ile birlikte akıllarımıza kazınan ve bir o kadar da sevilen bugün bayram erken kalkın şarkısı sözleri;

Sen gittin gideli

İçimde öyle bir sızı var ki

Yalnız sen anlarsın

Sen şimdi uzakta

Cennette meleklerle

Bizi düşler ağlarsın

Bugün bayram

Erken kalkın çocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi

Sen yaz geceleri

Yıldızlar içinden ara sıra

Bize göz kırparsın

Sen soğuk günlerde

Kalbimi ısıtan en sıcak anımsın

Bugün bayram

Erken kalkın çocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi

Bugün Bayram

Çabuk olun çocuklar

Annemiz bugün bizi bekler

Bayramlarda hüzünlenir melekler

Gönül alır bu güzel çiçekler