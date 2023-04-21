Bugün bayram erken kalkın sözleri! Bugün bayram Barış Manço şarkısı sözleri! Bugün bayram şarkısının sözleri nedir?
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Barış Manço'nun Bugün bayram şarkısı, bayramların klasikleşmiş şarkısı olarak birçok kişi tarafından seviliyor ve internet üzerinde Bugün bayram erken kalkın sözleri ile birlikte bayram günü içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte Bugün bayram erken kalkın sözleri! Bugün bayram Barış Manço şarkısı sözleri! Bugün bayram şarkısının sözleri nedir?
Bayramların vazgeçilmez şarkısı olarak birçok kişi tarafından sevilerek dinlenen Bugün bayram şarkısının sözleri de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Şarkıya eşlik etmek isteyen birçok vatandaş tarafından internet üzerinde Bugün bayram erken kalkın sözleri araştırılıyor. İşte Bugün bayram erken kalkın sözleri! Bugün bayram Barış Manço şarkısı sözleri! Bugün bayram şarkısının sözleri nedir?
BUGÜN BAYRAM ERKEN KALKIN SÖZLERİ
İşte Barış Manço ile birlikte akıllarımıza kazınan ve bir o kadar da sevilen bugün bayram erken kalkın şarkısı sözleri;
Sen gittin gideli
İçimde öyle bir sızı var ki
Yalnız sen anlarsın
Sen şimdi uzakta
Cennette meleklerle
Bizi düşler ağlarsın
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Sen yaz geceleri
Yıldızlar içinden ara sıra
Bize göz kırparsın
Sen soğuk günlerde
Kalbimi ısıtan en sıcak anımsın
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün Bayram
Çabuk olun çocuklar
Annemiz bugün bizi bekler
Bayramlarda hüzünlenir melekler
Gönül alır bu güzel çiçekler