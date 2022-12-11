Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 11 Aralık tarihinde hangi basketbol maçları olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün basketbol maçı var mı? Bugün hangi basketbol maçları var? 11 Aralık 2022 hangi basketbol maçları var? 11 Aralık maç programı!

Bugün hangi basketbol maçları var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan basketbol maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Günün basketbol maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi basketbol maçları var? Sorularını araştırıyor. Basketbol süper ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Basketbol 1. Ligi ve diğer liglerinde yer alan karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün basketbol maçı var mı? Bugün hangi basketbol maçları var? 11 Aralık 2022 hangi basketbol maçları var? 11 Aralık maç programı!

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI?

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Nef - Gaziantep Basket | 13:00 | Bein Sports 5

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom | 15:30 | Bein Sports 5

Beşiktaş Emlakjet - Anadolu Efes | 18:00 | Bein Sports 5

Basketbol 1. Ligi

Balıkesir BB - Mersin BB | 14:00 | TBF Youtube

Ankaragücü - Kocaeli Basket | 17:30 | TBF Youtube

Gemlik Basket - Bornova Bld. | 15:45 | TBF Youtube

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kayseri Basket - Antalya Basketbol | 13:00 | SportsTV

Uludağ Basket - Nesibe Aydın | 13:30 | TBF Youtube

Botaş - Çankaya Üni. | 14:00 | TBF Youtube

Yenişehir Bld. - Hatayspor | 16:00 | SportsTV

Kızlar Basketbol Gençler Ligi

Galatasaray - İstanbul Basketbol Feneri | 13:00 | TBF Youtube

Yenişehir Bld. - Hatayspor | 13:00 | TBF Youtube

Emlak Konut - Karşıyaka Çarşı Koleji | 13:30 | TBF Youtube

Merkezefendi Bld. - Fenerbahçe | 15:00 | TBF Youtube

Botaş - Ege Gelişim | 17:00 | TBF Youtube

Kayseri Basket - TED Kolejliler | 16:00 | TBF Youtube