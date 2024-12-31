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Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık?

Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık?
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"31 Aralık'ta bankalar açık mı?" sorusu yılbaşı öncesinde finansal işlemlerini tamamlamak isteyenlerin gündeminde. 31 Aralık tarihinin resmi tatil olmaması nedeniyle bankalar bugün hizmet vermeye devam ediyor. Ancak çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olabileceği için dikkatli olmak gerekiyor.

31 Aralık bankalar kaça kadar açık? sorusuna yanıt arayanlar için genel bilgi, bankaların genellikle standart mesai saatleri olan 09.00-17.00 arası hizmet verdiğidir. Ancak yıl sonu olması nedeniyle bazı bankalar, işlem yoğunluğuna göre kapanış saatlerini güncelleyebilir. Peki, Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar genellikle 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak, 31 Aralık'ın yılın son iş günü olması nedeniyle bazı şubelerde kapanış saatleri 16.00'a çekilebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki şubelerde işlem yoğunluğunu önlemek için erken kapanışlar görülebilir.

Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık?

BUGÜN EFT/HAVALE İŞLEMİ YAPILIR MI?

Havale ve EFT işlemleri yapmak isteyenler için, işlem saatleri büyük önem taşıyor. EFT işlemleri, bankaların mesai saatleri içinde gerçekleşirken, mesai bitiminden sonra verilen talimatlar bir sonraki iş günü işleme alınır. Bu nedenle 31 Aralık günü finansal işlemlerinizi erken saatlerde tamamlamanız önerilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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