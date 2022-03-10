Bugün bankalar açık mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "turuncu" kodla uyarı yaptı. Karla mücadele ekipleri alarma geçti. 20 santimetrenin üzerinde karın birikme ihtimali tedbirleri beraberinde getirdi. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve fırtınası için tedbirler alındı. Vatandaşlar Bugün banka açık mı? Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Bankalar tatil mi? Bankalar kaça kadar açık? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

BUGÜN BANKA AÇIK MI?

Kar nedeniyle alınan önlemler arasında bankaların kapatılması yer almamaktadır. Dolayısıyla bankalar bugün çalışmaktadır.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Banka çalışma saatleri 2022 yılında şu şekildedir:

Ziraat Bankası: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.30

Halkbank: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00

Vakıfbank: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00

Akbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

QNB Finansbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

İş Bankası: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

Yapı Kredi: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00

Garanti BBVA: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

TEB: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

Denizbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

HSBC: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

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