2023 yılı için babalar günü araştırmaları sürüyor. Birçok kişi Bugün babalar günü mü 2023? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor ve araştırma yapıyor. Peki, Bugün babalar günü mü 2023? Babalar günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar günü bugün mü kutlanıyor?

Hayatımızda çok özel bir yere sahip olan bizi her zaman koruyup kollayan, tüm imkanlarını bizler için seferber eden babalarımız için bu özel günde ona söylenecek güzel bir söz alınabilecek basit bir hediye onların en mutlu bireyler olmasını sağlayacak. Peki, Bugün babalar günü mü 2023? Babalar günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar günü bugün mü kutlanıyor?

BUGÜN BABALAR GÜNÜ MÜ 2023?

Her yıl, Haziran ayının 3. pazar günü Babalar günü olarak kutlanıyor. Babalar günü 2023 yılında ise 18 Haziran'a denk geliyor. Buna göre önümüzdeki Pazar günü babalar günü dünya genelinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmedi. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.