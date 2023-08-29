Bugün az önce deprem nerede oldu? Son dakika! Deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İşte, Yakınımdaki deprem nerede oldu? Yanıtı haberimizde...

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 07.58'de gerçekleşen sarsıntı, başta Ankara olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

VALİ: SAHA TARAMASI SÜRÜYOR

Saat 07.58'de meydana gelen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, "İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya'nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

ANKARA DA SALLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulu'da meydana gelen, Ankara'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir." dedi.