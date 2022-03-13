AVM'ler saat kaçta kapanıyor? Bugün AVMler kaçta kapaacak? 14 Mart İstanbul'da bugün alışveriş merkezleri kaçta kapanıyor?

Bugün avmler kaçta kapanacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim-öğretim kurumları, 14 Mart Pazartesi tarihine kadar tatil edildi. Öte yandan kamu kurumlarında güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak. Kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri de saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

BUGÜN AVMLER KAÇTA KAPANACAK?

Valilikten yapılan son dakika açıklamasında yer alan bilgilere göre; AVM'ler 9 Mart Çarşamba bugünden itibaren ikinci bir karara kadar 18:00'da kapanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2- Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

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