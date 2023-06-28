Kurban bayramında AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'lerin çalışma saatleri ve bayramda hizmet vermeyen yerler araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Bugün AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı olacak? Bayramda hangi AVM'ler açık?

Kurban bayramının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından AVM'lerin açık mı, kapalı mı olduğu araştırılıyor. Tatilin tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar AVM'leri tercih ediyor ve bu nedenle Bugün AVM'ler açık mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı olacak? Bayramda hangi AVM'ler açık?

BUGÜN AVM'LER AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri kurban bayramı boyunca olağan hizmet saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Bu nedenle birçok AVM bayram boyunca açık olacak. AVM'ler sabah saat 10.00'da müşterilerini kapıları açarken akşam saat 22.00'da kapanıyor.

Bayram tatilinde kapalı olan yerler;

-Eczaneler (nöbetçi eczaneler hizmet verecek)

-Hastaneler (acil servisler açık olacak)

-Özel ve kamu bankaları

-Döviz Büroları

-Kuyumcular

-Nüfus Müdürlükleri

-Belediyeler

-Kaymakamlıklar