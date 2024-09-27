BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

ATV Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'ya katılan Samet Şeker'in ailesi, 22 yaşındaki gencin bulunması için seferber olmuş durumda. ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 27 Eylül Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Müge Anlı'ya itiraf etti, cinayet soruşturması başlatıldı. 'Babamı annem ve sevgilisi öldürdü'

Müge Anlı'daki itiraf sonrası Emine ve Şeyhmus göz altına alınmış daha sonra yurt dışı yasağı alıp adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardı. Tanık sıfatıyla göz altına alınan Karademir kardeşler bu karara karşı çıktı. İtirafçı olup babasının cinayetini canlı yayında anlatan Naime de şüpheli sıfatıyla göz alınmıştı. Naime de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cinayetin işlendiği söylenen ev... 'Evden bağırış sesleri geldi'

Cengiz Karademir'in ölü olarak bulunduğu ve bir cinayete kurban gittiği evin önünde canlı yayın gerçekleştirildi. Adem Bey, salondan balkona uzanan kan izleri olduğunu anlattı.

Samet Şeker'e 5 gündür ulaşılamıyor.

22 yaşındaki Samet Şeker, en son Emin isimli arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek 06 0069 plakalı aracıyla evden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Abla Zehra Şeker, Samet'in Melisa adında kız arkadaşı olduğunu, Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve ondan şüphelendiklerini açıkladı.

SAMET ŞEKER BULUNDU MU?

Çorum'da 5 gün önce evden çıkan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 22 Eylül'den evden ayrılan kayıp 22 yaşındaki Samet Şeker'den bir daha haber alınamadı. Ailesi gencin bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bulunması için 50 kişilik bir ekip tarafından çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla Şeker'in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı. Samet Şeker'in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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