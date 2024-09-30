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BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Eylül Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Eylül Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayıyla ilgili son gelişmeler merakla takip ediliyor. Müge Anlı'nın ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan programı, izleyicilerin gündeminden düşmüyor. 30 Eylül itibarıyla ATV canlı yayın ve frekans bilgileri de sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, kaybolan Samet Şeker bulundu mu? Olayın akıbeti nedir? ATV canlı yayını nereden izlenir?

ATV Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'ya katılan Samet Şeker'in ailesi, 22 yaşındaki gencin bulunması için seferber olmuş durumda. ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 30 Eylül Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zehirli tarhana çorbası ile öldürüldüğü söylendi. Savcılık talimatı ile mezarı açılacak.

Zehirli tarhana çorbasıyla kocasını öldürdüğü iddia edilen Sebile Yörük ve üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan canlı yayında göz altına alınarak adliyeye sevk edilmişlerdi. Bugün Mehmet Yörük için fethi kabir işlemi yapılacağı söylendi.

Yayında bahsedilen bölgede arama çalışması... 22 yaşındaki genç, aracının içinde ölü bulundu.

22 yaşındaki Samet Şeker, 06 0069 plakalı aracıyla 5 gün önce Çorum'dan şüpheli şekilde kaybolmuştu. Arama çalışmaları sırasında İskilip yolu üzerinde Dut Köyü'nde bağ evinin bahçesinde devrilmiş bir araç bulundu. İncelemeler sonucu devrilen otomobilin içerisindeki kişinin Samet Şeker olduğu belirlendi.

Safiye Hardal ve Ozan Karamahmutoğlu aranıyor...

31 Yaşındaki Safiye Hardal, 25 Mayıs günü Kocaeli'nden kayboldu. Ozan Karamahmutoğlu ise 9 Ağustos Cuma günü İzmir'in Çiğli ilçesinden kayboldu.

BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Eylül Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Eylül Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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