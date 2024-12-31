BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 31 Aralık Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cemile Kurak, çocuklarının babasının karşısında...

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Cemile Kurak canlı yayına geldi. Cemile, Tacettin ile gitmek istediğini, çocuklarını da istemediğini itiraf etti.

Soruşturmaya tümüyle etki edecek gizli tanık canlı yayında...''Kayınbiraderleri, Nezaket'in öldürülüp ormana gömüldüğünü anlattılar''

Nezaket'in öldürüldüğünü bildiğini açıklayan Gizli tanık, 8 yıldır vicdan azabı çektiğini açıkladı. Gizli tanık, kayınbiraderin Nezaket'in öldürülüp, Beykoz ormanlarına gömüldüğünü anlattıklarını açıkladı. Nurettin'in Belgrad ormanı olarak, Murat'ın ise Beykoz Ormanı olarak olayı senelerdir anlattığını söyledi.

Gizli tanığın ifadeleri ihbar kabul edildi.

Gizli tanığın ifadeleri ihbar kabul edildi. Savcılığın talimatıyla Nezaket Uyur'un eşi Yusuf Bey ifadesi alınmak üzere canlı yayında göz altına alındı. Yusuf Bey, emniyete götürülüyor.

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