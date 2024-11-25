BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 25 Kasım Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

İddiaların odağındaki enişte canlı yayında

27 yaşındaki Esma Yavuz, 31 Ekim'de İstanbul Tuzla'daki evinden "kahvaltıyı toplamayacağım" diyerek çıkıp gitti ve bir daha geri dönmedi. Onu aramak için kız kardeşi Seda stüdyoya geldi. Evden kaçan Esma'nın arkasından eniştesinin 4 buçuk saat boyunca koştuğu ama ona ulaşamadığı belirtilmişti. Enişte Yakup canlı yayında hakkındaki iddiaları yanıtladı.

Küçük kızın kaybından babası mı sorumlu?

9 yaşındayken kızı Tutku Dilara Kayıkçı'yı para karşılığında satıldığı öne sürüle Mustafa Kayıkçı hakkındaki iddiaları reddetti. Kumar bağımlısı olduğu anlatılan baba Kayıkçı masum olduğunu söyledi.

Tutku Dilara Kayıkçı nerede?

21 Nisan 2008'de henüz 9 yaşındayken Samsun Terme'den sırra kadem basan Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybı işlendi. Şüphe okları baba Mustafa'nın üzerine çevrildi. Mustafa'nın çocuğa zarar verdiği ya da onu para karşılığı evlatlık verdiği iddia edildi.

Stüdyoya kayıp Dilara'nın ağabeyi Sedat da geldi. Sedat Bey, Tutku'nun kaybını annesinden öğrendiğini, annesinin "Tutku evde yok" dediğini, çocuk aklıyla bir yakınlarının evine gidip kardeşini orada aradığını anlattı.

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