BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 15 KASIM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 15 Kasım Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

35 yıllık hayat arkadaşına dön çağrısı. '4 kez şans verdi artık görüşmek istemiyor'

Fevzi Dursun, 35 yılını paylaştığı üç çocuğunun annesi Nergis Bektaş tarafından 4 ay önce terk edildi. Eşinin ablası yayına bağlandı. Ablası Nergis'in eniştesi Fevzi'ye 4 kez şans verdiğini, ablasının artık görüşmek istenmediğini söyledi. Baldız, Fevzi'nin hayatı boyunca hiç çalışmadığını, sorumsuz bir koca ve baba olduğunu açıkladı.

Hiç tanımadığı babası Mehmet Karanfil'i arıyor...

29 yaşındaki bir çocuk annesi Betül Karatepe, hiç tanımadığı babası Mehmet Karanfili aramak için stüdyoya geldi. Mehmet Karanfil'in Malatyalı olduğu ve yüzünde yanık izi olan bir kız kardeşinin olduğu açıklandı.

Döviz bürosunda kurye olarak çalışan 20 yaşındaki Ramazan Dülek, müşteriye götürmek üzere aldığı 22 milyon lirayı çalıp 21 Ekim'de kayıplara karışmıştı. Ramazan, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Hayvanlarına bakan kızı köyüne gelen araçla kaçmıştı. Evladından sonra altınlarına da kavuştu.

Rabia yayına birlikte geldiği sevgilisi Muhittin'i terk ederek annesi ile gitmeye karar verdi. Muhittin'e kaçarken götürdüğü altınlara kavuşan Rabia ve annesi Müge Anlı'ya teşekkür videosu çekti.

Özlem Sevenkan'ın bir buçuk milyon TL'lik dolandırılma iddiası... 'Borcumu kabul ediyorum, en son 160 bin TL almıştım'

42 yaşındaki aşçı Özlem Hatice Sevenkan, sevgilisi Selçuk Turan tarafından evlilik vaadiyle bir buçuk milyon TL dolandırıldığı söyledi. Selçuk Turan, ilk başta 250 bin aldığını en son da 160 bin aldığını, açıkladı.

Hiç görmediği babasını aramaya geldi. Müge Anlı yarım saat içinde buldu.

Betül Kartepe'nin aradığı biyolojik babası Mehmet Karanfil yarım saatte bulundu. Yayına bağlanan Mehmet Bey, 'seni çok aradım ama bulamadım' dedi. Pazartesi günü yayına katılacağını söyleyen Mehmet Karanfil, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

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