Birçok kişinin oruç tuttuğu aşure gününe dair araştırmalar sürüyor ve bu araştırmalar arasında Bugün aşure günü mü? Sorusu merak ediliyor. İslam inancında aşure günü büyük bir önem taşımaktadır. Peki, Bugün aşure günü mü? 2023 Aşure günü ne zaman, hangi tarihte?

Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü olarak bilinmekte olan aşure gününe dair araştırmalar sürüyor. 2023 yılında aşure gününün hangi güne denk geldiğini merak edenler internet üzerinde Bugün aşure günü mü? Araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Bugün aşure günü mü? 2023 Aşure günü ne zaman, hangi tarihte?

BUGÜN AŞURE GÜNÜ MÜ?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Buna göre bugün aşure günüdür. 28 Temmuz 2023 Cuma günü aynı zamanda Hicri yılın ilk günü olma özelliğini de taşımaktadır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTER?

Aşure günü, Muharrem ayının 10. gününde başlamaktadır. Aşure dağıtımı ise Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos perşembe gününe kadar devam ediyor.