Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ise merakla bekleniyor. Vatandaşlar arama motorlarında Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret toplantısı bugün mü? sorularına yanıt arıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için üçüncü kez bir araya gelecek. Yapılacak zamda enflasyon kritik öneme sahipken, kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyor. Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret toplantısı merakla beklenirken arama motorlarında Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret toplantısı bugün mü? soruları aratılıyor.

BUGÜN ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI VAR MI?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını bugün 14.00'te gerçekleştirecek. Toplantıya ilişkin hafta içi değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi. Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde.

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı. Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan zam oranı bu yönde. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.