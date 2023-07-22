BUGÜN ALTIN FİYATLARI: Tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün altın fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. En çok tercih edilmekte olan Tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altının anlık fiyatı oldukça merak ediliyor ve piyasayı canlı olarak takip etmek isteyenler tarafından Cumhuriyet altını ne kadar 2023? Araması, arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları en çok tercih edilen döviz cinsleri arasında yer alıyor ve tercih ediliyor. Peki, Tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını, 22 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde alış; 11.408,7TL Satış; 11.581,1TL olarak işlem görüyor. Gün içerisinde Cumhuriyet altını fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşlar güncel altın takip ekranı ile araştırmalarını sürdürüyor.

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve daha birçok altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar, GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI'na tıklayarak anlık olarak güncel altın fiyatlarını takip edebilirler. Özellikle yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından tercih edilmekte olan altın, güncel fiyatları ile birlikte anlık olarak sık sık araştırılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

22 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde yarım altın alış; 5.461,9TL satış; 5.598,4TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

22 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde çeyrek altın alış; 2.730,9 TL satış; 2.799,2TL 'den işlem görüyor.