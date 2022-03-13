Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI! 13 Mart Pazar Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?
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Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'te günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 13 Mart Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Mart Pazar bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00 | Everton - Wolverhampton | İngiltere Premier Lig
17:00 | Leeds United - Norwich City | İngiltere Premier Lig
17:00 | Chelsea - Newcastle | İngiltere Premier Lig
17:00 | West Ham - Aston Villa | İngiltere Premier Lig
17:00 | Strasbourg - Monaco | Fransa Ligue 1
17:30 | B.Leverkusen - Köln | Almanya Bundesliga
18:15 | Real Betis - Athletic Bilbao | İspanya La Liga
18:45 | Zwolle - Feyenoord | Hollanda Eredivisie
19:00 | Gençlerbirliği - Kocaelispor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)
19:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe | Spor Toto Süper Lig
19:05 | Lyon - Rennes | Fransa Ligue 1
19:30 | B.Dortmund - Arminia Bielefeld | Almanya Bundesliga
19:30 | E.Frankfurt - Bochum | Almanya Bundesliga
20:00 | Atalanta - Genoa | İtalya Serie A
20:00 | Udinese - Roma | İtalya Serie A
22:45 | Brest - Marsilya | Fransa Ligue 1
23:00 | Barcelona - Osasuna | İspanya La Liga
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022