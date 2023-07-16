Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. Peki, Bugün akaryakıta zam var mı? Bugün akaryakıta zam geldi mi? 16 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları!

Bugün akaryakıta zam var mı? Sorusu, alınan yeni kararlar doğrultusunda merak ediliyordu. Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Bugün akaryakıta zam var mı? Bugün akaryakıta zam geldi mi? 16 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları!

BUGÜN AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi. İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 5 kuruştan 34 lira 5 kuruşa, motorinin litresi ise 26 lira 32 kuruştan 32 lira 32 kuruşa yükseldi.

LPG'YE ZAM VAR MI?

Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı. Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü.