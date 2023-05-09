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Bugün (9 Mayıs Salı) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Bugün (9 Mayıs Salı) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Gündem Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 9 Mayıs 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

5 GÜNLÜK 9 MAYIS 2023 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün (9 Mayıs Salı) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Bugün (9 Mayıs Salı) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Bugün (9 Mayıs Salı) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Bugün (9 Mayıs Salı) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Bugün (9 Mayıs Salı) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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