Bugün (8 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. 8 Temmuz yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları gündeme geliyor. İstanbul'da yağmur var mı, hava kaç derece olacak? 8 Temmuz yağmur yağacak mı? Yağışlar ne kadar sürecek? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 34 dereceyi gösteriyor. 09 Temmuz 2024 Salı günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 11 Temmuz 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 12 Temmuz 2024 Cuma günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü hava Rüzgarlı, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 09 Temmuz 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 34 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 11 Temmuz 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 34 dereceyi bulacak. 12 Temmuz 2024 Cuma günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 38 dereceyi gösteriyor. 09 Temmuz 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 40 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 39 dereceyi gösterecek. 11 Temmuz 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 38 dereceyi bulacak. 12 Temmuz 2024 Cuma günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 36 dereceyi gösterecek.

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