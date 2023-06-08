Bugün (8 Haziran) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 8 Haziran Perşembe 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

8 HAZİRAN GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Bartın hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BİLECİK 16°C, 24°C

EDİRNE 15°C, 31°C



İSTANBUL 18°C, 25°C



SAKARYA 18°C, 26°C



A.KARAHİSAR 14°C, 24°C

DENİZLİ 18°C, 27°C



İZMİR 20°C, 28°C



MUĞLA 16°C, 25°C



ADANA 11°C, 33°C

ANTALYA 21°C, 28°C



HATAY 21°C, 32°C



K.MARAŞ 21°C, 32°C



ANKARA 16°C, 25°C

ESKİŞEHİR 16°C, 24°C



KONYA 14°C, 25°C



YOZGAT 14°C, 23°C



BOLU 14°C, 25°C

DÜZCE 18°C, 25°C



KASTAMONU 13°C, 26°C



ZONGULDAK 16°C, 21°C



RİZE 18°C, 24°C

SAMSUN 17°C, 23°C



TOKAT 17°C, 25°C



TRABZON 18°C, 23°C



ERZURUM 8°C, 23°C

IĞDIR 17°C, 33°C



KARS 7°C, 25°C



MALATYA 17°C, 25°C



DİYARBAKIR 17°C, 30°C

GAZİANTEP 19°C, 31°C



SİİRT 20°C, 29°C



ŞANLIURFA 26°C, 32°C

8 HAZİRAN 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova) yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarına seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 Km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

8 HAZİRAN 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu; Bartın haricinde gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

8 HAZİRAN 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde bölgenin iç kesimleri, yarın kıyı kesimler ve Çanakkale haricindeki kısımları yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/sa) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan hafif kıyı kesimlerde orta kuvvette, yağış alan kesimlerde yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...