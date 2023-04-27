Bugün (27 Nisan Perşembe) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, , güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 27 Nisan 2023 günlük hava durumu tahminleri!