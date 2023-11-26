Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "İSTANBUL 27 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, BUGÜN (27 KASIM) İSTANBUL 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

BUGÜN (27 KASIM) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 27 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "BUGÜN hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? İSTANBUL27 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. BUGÜN (27 KASIM) İSTANBUL 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

BUGÜN (27 KASIM) İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul şehrinde 26 Kasım 2023 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 7 dereceyi gösteriyor. 27 Kasım 2023 Pazartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 7 derece olacağı tahmin edilmekte. 28 Kasım 2023 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 29 Kasım 2023 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 15 dereceyi bulacak. 30 Kasım 2023 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL 27 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

26 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7 derece.

27 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7 derece.

28 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

29 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

30 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU (25-27 KASIM) HAVA NASIL, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul şehrinde 26 Kasım 2023 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 7 dereceyi gösteriyor. 27 Kasım 2023 Pazartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 7 derece olacağı tahmin edilmekte.