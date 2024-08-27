Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

27 Ağustos yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları gündeme geliyor. Meteoroloji ve AFAD bugün İstanbul genelinde beklenen yağış için saat verirken aynı zamanda oluşabilecek sel ve su baskınları için uyarılarda bulundu. İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 27 Ağustos yağmur yağacak mı? Yağışlar ne kadar sürecek? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, İstanbul genelinde beklenen sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yapılan açıklamalara göre, bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için yapılan açıklamada sel ve su baskını uyarısında bulunulurken şu ifadeler kullanıldı;

Bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün için İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji'ye göre; Yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.