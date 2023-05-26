Bugün (26 Mayıs) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 26 Mayıs Cuma 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

26 MAYIS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

İSTANBUL 14°C, 23°C

KIRKLARELİ 14°C, 24°C

SAKARYA 16°C, 23°C



A.KARAHİSAR 9°C, 20°C

DENİZLİ 15°C, 27°C



İZMİR 18°C, 26°C



MANİSA 15°C, 28°C



ADANA 18°C, 29°C

ANTALYA 16°C, 23°C

HATAY 17°C, 27°C

K.MARAŞ 15°C, 29°C

ANKARA 12°C, 21°C

ÇANKIRI 9°C, 25°C



ESKİŞEHİR 10°C, 21°C



KONYA 11°C, 23°C

BOLU 11°C, 21°C

DÜZCE 15°C, 23°C

KASTAMONU 9°C, 21°C

ZONGULDAK 14°C, 18°C

AMASYA 13°C, 25°C

SAMSUN 15°C, 19°C

TOKAT 11°C, 22°C

TRABZON 15°C, 19°C



ERZURUM 6°C, 17°C

IĞDIR 15°C, 26°C



KARS 9°C, 18°C



MALATYA 11°C, 23°C



DİYARBAKIR 13°C, 32°C

GAZİANTEP 16°C, 29°C

SİİRT 16°C, 27°C

ŞANLIURFA 20°C, 32°C

26 MAYIS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Edirne çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Sakarya'nın güney ilçeleri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

26 MAYIS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu;bu akşam saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin, yarın(Cuma) ise Bolu, Karabük, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yarın(Cuma) öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

26 MAYIS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneydoğu ilçelerinde öğleden sonraki saatlerde kısa süreli ve yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif kıyı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esecek.

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