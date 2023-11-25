Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "ANKARA 26 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, BUGÜN (26 KASIM) ANKARA 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

BUGÜN (26 KASIM) ANKARA'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? ANKARA 26 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "BUGÜN hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? ANKARA26 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. BUGÜN (26 KASIM) ANKARA 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

BUGÜN (26 KASIM) ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

Ankara şehrinde 25 Kasım 2023 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 26 Kasım 2023 Pazar günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 10 derece olacağı tahmin edilmekte. 27 Kasım 2023 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 3 dereceyi gösterecek. 28 Kasım 2023 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 8 dereceyi bulacak. 29 Kasım 2023 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek.

ANKARA 26 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

25 Kasım 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14 derece.

26 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10 derece.

27 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3 derece.

28 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8 derece.

29 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

ANKARA'DA BU HAFTA SONU (25-26 KASIM) HAVA NASIL, YAĞMUR VAR MI?

Ankara şehrinde 25 Kasım 2023 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 26 Kasım 2023 Pazar günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 10 derece olacağı tahmin edilmekte.

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